Sport.quotidiano.net - Serie A. L’Estra si lecca le ferite dopo il ko con gli Sharks. Forrest: "Avanti così, non stiamo giocando male»

Pistoia, al cospetto di un avversario di livello come Trapani, ha giocato bene nel primo quarto, ha sofferto nel secondo periodo e all’inizio del terzo, ha avuto la forza di rientrare in partita e di giocarsela fino alla fine punto a punto ma ancora una volta è stata beffata sulla linea del traguardo. Esono diventate quattro le sconfitte consecutive, arrivate tutte nel finale. E pertanto ancora più dure da digerire. Tra le note liete della serata del PalaCarrara c’è Michael, da settimane al centro dei rumors di mercato come possibile taglio ma, a conti fatti, sempre in campo per difendere i colori del. "Il coach ci ha detto di rimanere uniti e compatti - dice Michael- è vero che questa è la quarta sconfitta consecutiva, ma dobbiamo crederci perché non".