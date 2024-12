Lanazione.it - Sale a tre il numero dei morti nel tremendo incidente lungo l’A1

Leggi su Lanazione.it

Barberino di Mugello (Firenze), 9 dicembre 2024 – Si aggrava il bilancio delstradale avvenuto nella serata dell’8 dicembrel’autostrada A1 tra Calenzano e il bivio della variante di valico in direzione Bologna. Sono tre le persone morte nello scontro tra due auto e un furgone. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo lieve, di cui quattro portate all'ospedale fiorentino di Careggi e una portata a Borgo San Lorenzo. Sul posto sono intervenute sei ambulanze. Il tratto interessato dall'è rimasto bloccato per alcune ore, ed è stato riaperto intorno alle 2.