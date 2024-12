Linkiesta.it - Regalare un libro (di cucina) è sempre una buona idea

C’era una volta il ricettario della nonna. Un quadernino, riposto con cura, con le pagine un po’ ingiallite, spesso con qualche foglio volante inserito sotto la copertina. Dentro, annotate in bella (non) scrittura, ricette che potevano essere precise al milligrammo, ma che spesso erano semplici canovacci, incomprensibili per chi della nonna non avesse, oltre al quaderno, la pratica e la manualità: «preparare un impasto con la farina, il latte e le uova». Ma quanta farina? Quante uova? E poi un laconico «cuocere» lasciava spazio a mille interrogativi sul come, per quanto tempo, a che temperatura.Poi sono arrivati i tempi del web, e la sapienza popolare si è trasferita su migliaia di pagine di: come il quaderno della nonna, queste possono essere perfette, inappuntabili, ricche di informazioni che consentono una perfetta riuscita del piatto.