Ilfattoquotidiano.it - Reddito di libertà, fondi sbloccati con quasi un anno di ritardo: “Ma tutte le domande del 2024 sono da rifare”

Non solo c’è volutounper sbloccare iche dovrebbero aiutare le donne in uscita da una situazione di violenza, malefatte nelda ripresentare. Dopo mesi di promesse e un’attesa infinita, come già denunciato da ilfattoquotidiano.it, è arrivato il decreto che ripartisce in tre anni i 30 milioni di euro stanziati in pompa magna il 25 novembre di unfa. E ripromessi anche quest’. “Questo”, denuncia Antonella Veltri, presidente D.i.Re, rete dei centri antiviolenza, “ha pregiudicato i percorsi didelle donne, che hdovuto rivedere i loro progetti di vita. Quello che non sembra chiaro al governo è che le vite delle donne non posaspettare“. Ma se lo sblocco deiè “una buona notizia”, a preoccupare ora è il fatto che decine di donne debbano ripetere la procedura: “Oltre alla lunga attesa non giustificata”, ora è tutto da“con evidenti e immaginabili difficoltà e pesantezze.