Sport.quotidiano.net - Podismo. Sgaravatto e Morlini davanti a tutti, nel ’Mura Trail’ sotto la pioggia

Leggi su Sport.quotidiano.net

cala il tris tra gli uomini eè la più veloce tra le donne, in un ‘Muracondizionato dalla. Il punto di ritrovo è stato in Corso Ercole d’Este nel suggestivo sfondo della ‘Porta degli Angeli’, dove si è tenuto sia l’arrivo e la partenza. Il ‘Muraricorda la storica corsa campestre sulle mura estensi ereditata dal famoso ‘Mura Cross’ degli anni ‘80 e ‘90. La gara competitiva si è tenuta sulla distanza degli 8 km, due giri da 4 km, tra le mura emura estensi con caratteristici ‘sali e scendi’. Un percorso reso ostico e scivoloso dallabattente, tanto da allagare lunghi tratti delmura e delle mura. In testa al gruppo da subito il portacolori dell’Atletica Casone Noceto, il ferrarese Andrea, che ha distanziato da subito Mattia Bergossi e Daniele Angelini, giungendo poi al traguardo con le braccia alzate per la sua terza vittoria consecutiva al ‘Mura