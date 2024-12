Thesocialpost.it - Partite Iva, 12mila le lettere di avviso inviate dall’Agenzia delle entrate: scattano gli accertamenti fiscali

In tutta Italia si intensificano i controlli sulleIva, con particolare attenzione a province come Padova, dove l’Agenziaha inviato circasegnalando presunte anomalie. Le notifiche, che riguardano discrepanze tra le dichiarazionie la capacità contributiva stimata, stanno creando tensione tra imprenditori e liberi professionisti.Leggi anche: Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a dicembre 2024Le anomalie contestateLesi concentrano su attività di vario genere, come officine, gioiellerie, negozi di abbigliamento e imprese edili. Le presunte anomalie, secondo l’Agenzia, derivano da una mancata coerenza tra i dati dichiarati e quelli previsti dai parametri settoriali. Tuttavia, l’Agenzia precisa che queste comunicazioni sono “puramente informative” e non costituiscono un avvio formale di controlli.