Papa Francesco prega per i lavoratori Beko a rischio chiusura stabilimento

L’incontro di sabato mattina con una delegazione dellaha avuto un seguito:ha infattito per tutti queiche, a seguito del nuovo piano previsto dalla multinazionale – in base al quale verrebbe chiuso lodi Comunanza (nel Piceno) con stravolgimenti anche nelle sedi di Fabriano (Ancona) e Siena – rischiano il posto dalla fine del 2025. E lo ha fatto ieri mattina nel corso dell’Angelus domenicale a piazza San Pietro, in Vaticano, di fronte a fedeli giunti da tutto il mondo. "Sono vicino aidella, che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità. Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari", ha detto Bergoglio. Intanto, si apre una settimana decisiva per. Domani, infatti, è in programma il tavolo al ministero del Made in Italy, al quale saranno presenti anche i sindaci di Comunanza e Fabriano, Domenico Sacconi e Daniela Ghergo.