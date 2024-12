Napolipiu.com - Napoli-Lazio 0-1, i gufi fanno festa sul web, e qualcuno li appoggia!

La terza sconfitta consecutiva al Maradona contro i biancocelesti scatena le reazioni sul web, mentre il giornalismo locale offre spazio a voci critiche.Lasi conferma bestia nera delal Maradona. Dopo il successo in Coppa Italia, i biancocelesti si ripetono in campionato con l'1-0 firmato Isaksen, mettendo in mostra tutti i problemi degli azzurri in casa. Per Antonio Conte è la terza sconfitta in campionato che fa scivolare i partenopei dietro l'Atalanta in classifica, rendendo ancora più in salita la corsa verso le zone alte.E come sempre, quando ilperde, sui social parte ladei. Tutti a puntare il dito contro gli azzurri, mentre nessuno parla dei regali arbitrali che stanno ricevendo Juventus, Atalanta e Inter.