Musica | Ben Harper & The Innocent Criminals annunciano una tappa del tour a Pompei

Leggi su Ildenaro.it

Il cantautore statunitense Bene la sua band, The, torneranno in Italia la prossima estate per una serie di concerti che faranno la gioia dei fan. Tra le tappe più attese c’è sicuramente quella di, dovesi esibirà all’Anfiteatro degli Scavi il 15 luglio. Ilitaliano di Bentoccherà diverse città, da nord a sud, offrendo così a un pubblico vasto e variegato l’opportunità di assistere a un live indimenticabile. Oltre asi esibirà a Milano, Bologna, Fermo, Forte dei Marmi e Tarvisio. Benè uno degli artisti più apprezzati della sua generazione, noto per la sua versatilità e il suo impegno sociale. La suaspazia dal blues al rock, passando per il reggae, il soul e il folk. Con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards,ha conquistato un pubblico internazionale.