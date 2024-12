Terzotemponapoli.com - La pagella di Napoli – Lazio

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di coppa Italia di giovedì sera proprio contro la, e dopo le polemiche per la scelta di Conte di applicare un turnover totale, stasera davanti a un Maradona gremito perde ancora contro i laziali e soprattutto perde dopo nove giornate la testa della classifica, prestazione davvero sottotono.0 – 1Ho visto questo:Meret 6,5: Grande parare nel primo tempo su Isaksen, Incolpevole sul gol deviato da Olivera. Di Lorenzo 5,5: Appannato e poco incisivo, male soprattutto quando attacca. Rrahmani 6: Ha lottato su tutti i palloni, l’unico che raggiunge la sufficienza insieme a Buongiorno e Meret. Buongiorno 6,5: Quasi sempre in anticipo sugli attaccanti Laziali, nonostante la sconfitta buona prestazione. Olivera 5: Bene nel primo tempo,male male nella ripresa, si perde Isaksen in occasione del gol che regala la vittoria alla