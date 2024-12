Lanazione.it - Immacolata, freddo e acqua frenano gli arrivi della Città di Natale

Arezzo, 9 dicembre 2024 – L’anno scorso era stata la giornata dell’invasione all’apice di un fine settimana da record, quest’anno forse complice la pioggia che ha scoraggiato le partenze dell’ultimo minuto, il giorno dell’è stato quello che ha fatto registrare una prima frenata per ladi. Certo, nel 2023 c’era stato un ponte a calamitare le presenze, ma ieri glisono stati comunque meno numerosi del solito. Dopo un venerdì e un sabato in crescendo, le presenze non si sono confermate ieri, quando già dalla mattina sono mancate le code ai parcheggi intorno al centro solitamente pieni di buon’ora. Una frenata che di solito negli anni passati si era registrata dopo il giro di boa dell’8 dicembre, con gli ultimi due fine settimana a ridosso delsempre da pienone ma in leggero calo rispetto ai numeri record delle settimane precedenti.