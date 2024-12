Anteprima24.it - Il Museo Vivente con la Compagnia “Moss e Muttiétt”

Tempo di lettura: 2 minutiTorna ad Aquilonia il “” in una nuova edizione, un evento imperdibile che immergerà i visitatori in un’esperienza unica di cultura e tradizione. Il progetto, realizzato dalEtnografico in collaborazione con la Pro Loco di Aquilonia, con laTeatrale “” e con il contributo del Comune di Aquilonia, promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante tra memoria, arte e sapori tipici del territorio.I giorni 23 e 30 dicembre, a partire dalle ore 17:00, si comincia con “la Carta r Li pann” a cura degli attori dellateatrale, sketch ambientato nella casa contadina dove verrà messa in scena una delle tradizioni locali tipiche del matrimonio, nonché una delle espressioni più caratteristiche della cultura popolare di Aquilonia.