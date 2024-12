Amica.it - I migliori look delle royal al Christmas Carol di Natale 2024 (con una sorpresa)

Leggi su Amica.it

Per presenziare al concerto diTogether atall’Abbazia di Westminster, la famiglia reale ha indossatofestivi sui toni del rosso o bordeaux. Con un’eccezione in chiave bohemien. GUARDA LE FOTOKate Middleton con i figli e gli altrial: le foto da incorniciare Kate Middleton ha optato per cappotto doppiopetto di Alexander McQueen con fiocco vistoso e stivali Ralph Lauren. Zara Tindall ha scelto un tailleur in velluto di Veronica Beard composto da blazer doppiopetto e pantaloni a gamba larga, una pochette di Strathberry e pump. La principessa Beatrice ha indossato un cappotto di lana con bottoni dorati di Hobbs e abito floreale firmato ME+EM. Ilfuori dal coro? Quello di Sophie di Edimburgo.