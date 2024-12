Top-games.it - GUIDA GENSHIN IMPACT Raiden Shogun

. In meno di sette giorni, si concluderà la prima parte della patch 2.5 di, mettendo fine alla storia di Yae Miko e introducendocome il nuovo personaggio giocabile.Questo Electro Archon di Inazuma porta con sé un’aura di potere e versatilità. In questacompleta, esploriamo tutto ciò che c’è da sapere su, dalla sua storia alla migliore build possibile.un mondo fantasticoè un videogioco action RPG (Role-Playing Game) sviluppato da miHoYo. È stato rilasciato nel settembre 2020 ed è disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC, PlayStation, iOS e Android. Il gioco è noto per la sua grafica accattivante, il vasto mondo aperto e il sistema di combattimento dinamico.Il gioco si svolge nel mondo fantastico di Teyvat, diviso in sette nazioni, ognuna ispirata agli elementi.