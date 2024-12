Bergamonews.it - Fondazione Dalmine, assegnate le borse di studio Roberto Rocca

ha ospitato la consegna delledi. Il riconoscimento è stato consegnato a 95 studenti e studentesse bergamasche da Michele Della Briotta, Presidente Tenaris Europa ed Amministratore Delegato Tenaris. In particolare, 5da 1500 euro sono statea studenti dei percorsi ITS e 90didel valore di 600 euro sosterranno il percorso di alunni delle scuole secondarie di II grado, per un contributo complessivo di 61.500 euro. I destinatari delledisono tutti studenti con la media voti superiore all’8, che hanno superato con successo i test di logica e matematica.Il programma didi, promosso da Tenaris e dal Gruppo Techint, è iniziato quasi cinquant’anni fa in Argentina e oggi si estende a 17 Paesi.