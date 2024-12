Ilrestodelcarlino.it - Corto Dorico: trionfa "Titanic" di Farnoosh Samadi, premiato per originalità e impegno sociale

Ancona porta d’Oriente anche per il cinema: aha vinto ilmetraggio ". Versione adatta alle famiglie" della regista iraniana, formatisi in Italia. A lei è andato il Premio Stamira -Moroder, sponsorizzato dal partner principale e assegnato dalla giuria di qualità, formata dalla sceneggiatrice Ludovica Rampoldi ("Esterno notte" di Bellocchio), dal regista Gianluca Jodice (Nastro d’argento per "Il cattivo poeta") e dall’attrice Selene Caramazza ("The Bad Guy"), a cui sabato il direttore di Ciak ha assegnato il prestigioso premio Ciak d’oro. La giuria hail film di"per l’intelligenza e l’ironia con cui affronta la follia della censura e la brutalità del regime scegliendo un angolo straordinariamente originale". "" ha vinto anche il Premio Nie Wiem, che l’associazione organizzatrice del festival assegna al migliord’