Correa ha cambiato le gerarchie ora serve una risposta da Taremi

La svolta trovata dacon la sue prestazioni in campo diventa un esempio per, che in Champions League è chiamato a dimostrare il suo valore.TRASFORMAZIONE –in poche settimane hala sua relazione col mondo Inter. All’improvviso il suo caso disperato è diventato un esempio virtuoso. Dopo la svolta di Verona, infatti è arrivata la conferma con la sfida a San Siro col Parma. L’argentino anche da subentrato ha mostrato quel nuovo piglio che gli ha fatto scalare ledi Inzaghi. E il suo esempio diventa un riferimento per.SVOLTA DA TROVARE – L’iraniano infatti non ha ancora trovato la sua dimensione nel mondo Inter. Dopo le grandi promesse estive tutto si è come fermato, tra scarso minutaggio e prestazioni incolori. Ma l’esempio didimostra che una svolta può arrivare in qualunque momento.