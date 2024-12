Calcionews24.com - Conte, qualcosa lì davanti non va: le pagelle del tecnico del Napoli dopo il secondo ko con la Lazio

Leggi su Calcionews24.com

Ledi Antoniola sconfitta deldelcontro la, la seconda in pochi giorni che gli costa la testa della classificail primo round di giovedì sera in Coppa Italia, ieri in campionato alla seconda ripresa è arrivato il colpo del ko per ilcontro la