Consultazione M5S la base conferma la decisione | Addio Beppe Grillo Conte | Ora si volta pagina

Ormai non ci sono più dubbi: il Movimento 5 Stelle ripudia il suo Garante e co-fondatoree decide di proseguire sulla strada tracciata dal presidente Giuseppe.Dopo il verdetto già emerso all’Assemblea costituente “Nova” di due settimane fa, gli iscritti del M5S ribadiscono il loro volere anche nella ripetizione del voto tenuta tra il 5 e l’8 dicembre su richiesta di: alla domanda “Eliminare il ruolo del Garante?” l’80,56% ha risposto Sì, a fronte di un 16,08% di No e di un 3,35% di astenuti.Allahanno partecipato 58.029 militanti, pari al 64,9% degli aventi diritto, circa 4mila in più rispetto all’Assemblea del 21-24 novembre. Contrariamente a quanto sperava, è stato quindi superato il quorum necessario a validare il voto.Per il 38,81% dei votanti, il ruolo del Garante non deve essere affidato a nessun altro organo, per il 35,96% deve essere affidato al Comitato di Garanzia e per il 18,74% a un organo collegiale appositamente eletto, mentre il 6,49% si è astenuto.