Cattaneo punta ancora forte su Enel ed Endesa

un investimento per Flavioin. Il manager chiamato nel maggio del 2023 alla guida del gruppo elettrico, ha infatti acquistato altre 150 mila azioni della controllata spagnola, al prezzo di 21,47 euro ad azione. Considerando quest’ultima operazione, che fa seguito a quelle del 21 novembre, del 19 novembre, del 5 agosto, del 1 agosto e del 31 luglio 2024,ha incrementato il suo portafoglio a complessive 550 mila azioni, alle quali si aggiungono 2,9 milioni di azionigià in suo possesso, per un totale di 32 milioni.Proprio in occasione del Capital Market Day del 18 novembre a Milano, presentando il piano strategico,aveva lasciato intendere la sua intenzione di tornare a fare acquisti. Azioni, sia di, sia di, acquistate direttamente o tramite una società dainteramente controllata e che non derivano da stock option o grant.