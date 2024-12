Liberoquotidiano.it - "Casi mai non vi rivedessi, buona notte": l'addio di Grillo dopo la figuraccia, perché ha scelto questa foto | Guarda

"Caso mai non vi, buon pomeriggio,sera e". Beppecommenta l'esito del voto online che ha confermato la cancellazione del garante, citando la scena finale del film 'The Truman show'. Il fondatore M5S posta la frase pronunciata con una sua immagine nei panni del protagonista del film quando esce di scena. E questo post arrivai risultati usciti nella tarda serata di ieri. Il M5s vota di nuovo, come è stato chiesto dal Garante Beppe, ma premia ancora Giuseppe Conte. Il primo dato che balza all'occhio è il quorum. Proprio sulla partecipazione si sono giocate queste due ultime settimane di 'campagna elettorale interna tra il presidente e il cofondatore del Movimento. Con il primo che ha spinto sull'acceleratore della partecipazione al voto e il secondo che ha invitato gli attivisti ad "andare per funghi".