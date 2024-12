Liberoquotidiano.it - Bandecchi chiude due tv, licenziati in 250: "Di chi è la colpa, faranno i contadini"

Lo schermo è diventato nero alle 14 in punto di venerdì scorso, il 6 dicembre. Fine delle trasmissioni:chiudono Cusano Italia tv e Cusano news 7, ossia le due emittenti televisive che fanno capo a Stefano, fondatore e amministratore delegato dell'università telematica Niccolò Cusano. Lui,, ex paracadutista della Folgore in forza, oggi, al Comune umbro di Terni (dove è stato eletto sindaco), però non ci sta. E si sfoga sui social: «Ora questi 250 lavoratori vanno a fare gli agricoltori», sbotta. Dopo cinque anni dalla prima messa in onda, per le sue tivù adesso manca il segnale. È per questo chesceglie la piattaforma di Instagram: «Il mio lavoro io lo faccio bene e per quattro mesi le persone che hanno perso il lavoro saranno ancora pagate dall'università Unicusano.