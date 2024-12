Lapresse.it - Usa, Trump: “Pronti a uscire dalla Nato se i membri non pagano i loro conti”

Gli Stati Uniti lasceranno lase i suoi alleati non dovessero “pagare di più”. A dichiararlo è stato il presidente eletto Donalddurante un’intervista all’emittente Nbc News: “See ci trattano in modo equo, la risposta è ‘assolutamente, resterò nella’ “, ha spiegato il tycoon.ha però risposto “assolutamente” anche alla domanda se prenderebbe in considerazione l’idea di lasciare l’Alleanza Atlantica nel caso in cui gli alleati non dovessero comportarsi secondo i suoi auspici.