Ilfattoquotidiano.it - Una poltrona per due, l’insuperabile e beffardo film di John Landis torna al cinema per tre giorni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra dirty pleasure, cult e oramai classico di Natale, Unaper due si ripresentae insuperabile nelle sale italiane il 9, 10 e 11 dicembre. Non è dato realmente sapere quanto ildiretto danel 1983 abbia racimolato nei recenti passaggi tv in altri paesi occidentali. In Italia, si sa, è una miniera d’oro di share, spettatori e trend di Google da una ventina d’anni a questa parte. La provaper 72 ore – distribuisce Adler, versione 4k – sarà un banco di prova curioso.Intanto perché di commedie così baldanzose e vorticose nel ritmo, così spudoratamente divertenti nel rappresentare l’odiosità dei ricchi e la semplicità dei poveri, non se ne fanno più da tempo. Guardandola dall’ottica italiana, Unaper due poteva essere un’idea, un plot, alla Risi o alla Monicelli.