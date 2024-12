Ilgiorno.it - Territorio da scoprire. Bambini entusiasti

Sono iniziati gli incontri di “ProgEco“, la serie di iniziative dedicate agli alunni delle scuole primarie per sensibilizzarli sulla cura del, alla scoperta dell’ambiente che li circonda. "C’è stato grande entusiasmo per i primi incontri, a cui ho partecipato proprio per valutare l’interesse dei nostri studenti su questi temi importanti – commenta il sindaco Rino Pruiti –. Le prime attività didattiche dal titolo “Ile l’ambiente” a cura dei volontari dell’associazione “ProgEco ambiente e natura“ sono state molto seguite e partecipate. Paolo Preda, Noemi Palatella e Renato Cosco hanno proposto ai piccoli cittadini di Buccinasco l’osservazione delper conoscerne fontanili, laghetti, suoli agricoli, nuclei rurali e animali, ma anche le strutture pubbliche, attraverso una mappa colorata studiata per essere la base di un gioco interattivo che ha coinvolto gli alunni nella ricerca dei tesori ambientali".