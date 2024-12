Si fa un selfie sul fiume ma resta bloccata | ragazza salvata in elicottero dai vigili del fuoco

Leggi su Open.online

Un gesto imprudente stava per trasformarsi in tragedia questa mattina, 8 dicembre, a Montecchio Emilia, nel Reggiano. Unaè scesa nel greto delEnza per scattare un, ma si è trovata improvvisamente intrappolata a causa di un innalzamento del livello dell’acqua, provocato dalle piogge intense delle ultime ore. L’allarme è scattato intorno alle 9:30, quando è stata la stessaa chiamare i soccorsi, trovandosi in una situazione senza via d’uscita. L’acqua aveva formato degli isolotti intorno a lei, impedendole di tornare a riva. Sul posto sono intervenuti idelcon squadre in assetto fluviale provenienti da Reggio Emilia e Parma, supportate da undecollato da Bologna. Le operazioni si sono concluse con successo. La giovane è stata recuperata dall’equipaggio dell’e portata in salvo.