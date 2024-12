Ilgiorno.it - Si aggira tra i reparti armato di coltello: terrore all’ospedale di Magenta

– Sono riusciti a bloccarlo e a deferirlo in stato di libertà. I carabinieri della stazione disono dovuti intervenire venerdì pomeriggioFornaroli. Un uomo di origini magrebine era stato notatorsi,di, tra i corridoi del nosocomio. I militari sono giunti subito sul posto e sono riusciti a bloccarlo senza che qualcuno riportasse ferite. L’uomo è stato trasferito in caserma per le procedure di identificazione. È una persona conosciuta e spesso svolgeva l’attività di ambulante di frontedi via Donatore di Sangue. Figura tra coloro, quasi tutti nordafricani, che arrivano ala mattina presto con il treno proveniente da Trecate e Novara, che indicano un posto auto libero in cambio della mancia. Resta un forte problema di sicurezzadi