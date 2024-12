Lanazione.it - Scuola riaperta a metà . La Valentini è un cantiere

Dentro lavori terminati, fuori ancora i segni del, tra materiale di scarto, impalcature e ferraglia. La elementareè stata. Lunedì, infatti, sono tornate nelladi Elce alcune classi del Montessori, suscitando perplessità e preoccupazione per la sicurezza degli alunni, in quanto gli interventi sono in fase di ultimazione. Da qui l’intervento del consigliere di Fdl, Nicola Volpi. "Da alcune immagini emerge che le aree esterne si trovano ancora in condizioni che non garantiscono la sicurezza dei bambini e del personale - afferma Volpi - Pur comprendendo la necessità di ripristinare quanto prima le attività scolastiche ritengo inopportuna una riapertura affrettata senza che siano state completate le opere necessarie a garantire un ambiente adeguato".