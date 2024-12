Lanazione.it - Pisa, acqua... salata. Stangata in bolletta. La seconda città più cara dello Stivale

Leggi su Lanazione.it

, 8 dicembre 2024 –azzurraè lad’Italia per la spesa dellaidrica. Una medaglia d’argento tutt’altro che piacevole per il nostro territorio, dove una famiglia composta da 3 persone spende per 150 metri cubi d’ben 637.86 euro, quasi il doppio della media nazionale. Sono i dati emersi dal report “La nuova sfida della qualità, tariffe, investimenti e cambiamenti climatici” realizzato dal Centro studi Ircaf durante il seminario nazionale che si è tenuto lunedì a Carpi. Un campione che ha riguardato 111 capoluoghi di provincia e circa 18 milioni di abitanti e che conferma come sotto la Torre l’sia. La nostrainfatti è ladopo Frosinone (unica in Italia a sfondare il tetto dei 700 euro, precisamente 705.41) per la spesa sulla tariffe dell’di 637.