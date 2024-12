Oasport.it - Pallamano: agli Europei arrivano i ruggiti di Francia, Ungheria e Montenegro

Leggi su Oasport.it

Una nuova tornata di partite, riguardanti la seconda fase, è andata in archivioFemminili 2024 di. In campo oggi solo ed esclusivamente il Gruppo I per la sua quarta giornata, tutta di scena a Debrecen, in.Il programma è stato aperto dalla vittoria di stretta misura delcontro la Polonia. Un 30-28 deciso dall’allungo delle slave ad inizio secondo tempo, in una sfida illuminata dalle 9 reti di Marina Rajcic.Più attesa e larga l’affermazione delle padrone di casa sulla Romania. Un 37-29 che ha visto le magiare andare al riposo 20-15, per poi allungare ulteriormente nella ripresa anche e soprattutto grazie alle 10 reti di Klujber.Infine il big match attesissimo trae Svezia. Transalpine dominanti dopo i primi dieci minuti di gioco, come testimonia il 19-13 della prima frazione di gara.