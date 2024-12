Mistermovie.it - Mister Movie | Twilight, Kristen Stewart non doveva essere Bella Swan

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Nel 2008,ha conquistato il mondo interpretandonella saga di. Il film, diretto da Catherine Hardwicke e tratto dai romanzi di Stephenie Meyer, ha segnato una svolta nella sua carriera, rendendola una delle attrici più riconoscibili a livello globale. Maera davvero la prima scelta per questo ruolo iconico?Il Dietro le Quinte del Casting diIl processo di casting perha visto molte attrici famose contendersi il ruolo di. Tra queste figuravano anche Jennifer Lawrence e Brie Larson, entrambe diventate in seguito vincitrici di Oscar. Tuttavia, Catherine Hardwicke ha sceltodopo averla vista in Into the Wild – Nelle terre selvagge, diretto da Sean Penn.