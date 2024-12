Thesocialpost.it - Milano, il prof più amato del liceo muore a 39 anni: la scuola gli intitola un’aula

“Come va la vita?”. Entrava così in classe Basilio Ioppolo, il “bibliofilo” che, oltre a spiegare i verbi greci, discuteva anche dei sorteggi Champions con i suoi alunni. Scomparso a soli 39per una malattia, durante l’estate, ha lasciato un vuoto enorme alBeccaria di. Per onorarne la memoria, laha deciso dirgli.Il ricordo delessore di Lettere, trasferitosi diecifa dalla Sicilia a, resterà indelebile. “Rimarranno la sua umanità e la leggerezza con cui trasmetteva l’amore per lo studio, ma anche la gioia del vivere insieme”, hanno scritto gli studenti al Corriere della Sera. Per questo, l’aula a lui dedicata si chiama “Locus Amoenus” (luogo felice): uno spazio aperto agli studenti per leggere, studiare o rilassarsi, accessibile fino alle 17.