"Maxi fotovoltaico. Serve uno stop"

I parlamentari reggiani si impegneranno a chiedere una moratoria per garantire che anche gli interventi partiti prima che uscisse il decreto che impone alle Regioni di individuare le aree idonee o non idonee per la realizzazione di agrivoltaico edebbano ricevere l’approvazione delle istituzioni locali su cui devono essere realizzati. Questo, in estrema sintesi, quanto emerso dall’incontro organizzato dall’amministrazione di Sant’Ilario alla sala civica di Calerno e che ha visto la partecipazione di un folto pubblico, interessato a capire cosa succederà all’impianto progettato sul loro territorio, che ha ricevuto l’opposizione dell’amministrazione locale. Ospiti, al tavolo dei relatori, i parlamentari reggiani Ilenia Malavasi, Graziano Delrio e Andrea Rossi. Assente alla serata, condotta dal sindaco Marcello Moretti, il deputato Gianluca Vinci, che si è scusato per l’assenza, dovuta a precedenti impegni istituzionalii.