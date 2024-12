Ilrestodelcarlino.it - Il gran rifiuto di chef Portanova: perché lascia Confcommercio

Urbino, 8 dicembre 2024 – Dire che volano canovacci in cucina è un luogo comune. Ma a volte succede. Come sarebbe accaduto nell’Associazione dei ristoratori di Urbino, ufficializzata a fine marzo 2023 e legata alla. Fino a giovedì era presieduta dalloGiuseppe, fondatore assieme alla moglie Silvia Sacchi di uno dei ristoranti più noti della città. Il ’dissing ducale’ nell’anno dei dissing, facciamo un passo indietro. Proprio giovedì scorsopubblica un post dove scrive: “Ho presentato a malincuore le mie dimissioni da presidente dell’associazione ristoratori della città di Urbino legata aMarche nord, una decisione necessaria dopo le parole che mi sono state rivolte per la mia decisione di partecipare ad un evento di food nella mia città, non organizzato dall’associazione di cui facevo parte.