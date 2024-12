Sport.quotidiano.net - Il ciclo terribile dell’OraSì. Si parte con Montecatini

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Di solito abbiamo sempre giocato buone gare contro le big del girone e sono certo che lo faremo anche oggi". Suona giustamente la carica coach Gabrielli in vista del difficile match che attende oggi l’OraSì alle 18, quando al PalaCosta arriveranno gli Herons, quarta forza del girone. Questo incontro inaugurerà unche vedrà i ravennati affrontare le prime della classe nelle prossime quattro giornate e giocare in trasferta cinque volte in un mese. La squadra è però pronta a questo tour de force. "Credo sia meglio partire da sfavoriti e non avere pressione – spiega l’allenatore– perché potremo giocare con la mente più libera. Fondamentale sarà seguire il piano partita come abbiamo sempre fatto tranne domenica scorsa a Fabriano e sono certo che i ragazzi non commetteranno più questo errore.