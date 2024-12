Ilgiorno.it - Cormano accende le telecamere della Ztl: in dodici giorni cinquanta multe

(Milano) – Si accendono leZtl diVecchia e arrivano le primeai proprietari degli autoveicoli, che sono entrati da via Roma e da via Grandi negli orari di divieto e senza i permessi. Dopo una dozzina didall’attivazione del sistema comunale di lettura delle targhe, installato a questi due ingressizona a traffico limitato del centro storico, il numero delle contravvenzioni è già arrivato a quota 50: ogni sanzione amministrativa è di 83 euro, che viene ridotta a 58,10 euro se pagata entro i primi 5dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Dallo scorso 25 novembre aè dunque operativa la Ztl che comprende via Roma, via Grandi, via Dall’Occo e Vicolo dei Fiori e che sarà notturna neiferiali, dalle 20 alle 7 del mattino seguente, e pomeridiana-serale in quelli festivi, dalle 13 alle 24.