Bergamonews.it - Conferenza dei Servizi, no alla realizzazione dell’impianto a biometano di Spirano

. Si è chiusa venerdì mattina presso il Palazzo Comunale diladeicon gli enti competenti riguardante l’iter didi un impianto dida parte della società “CH4società agricola”. La parte tecnica ha espresso un diniego preventivodell’opera. Ricevute le motivazioni tecniche, “CH4società agricola” avrà tempo dieci giorni per depositare le proprie controdeduzioni.Il comunicato di Legambiente“Oggi si è conclusa ladeicon un esito sorprendente: il Comune ha respinto con fermezza l’istanza presentata dCH4 per la costruzione di un impianto di, accogliendo pienamente le preoccupazioni espresse dai difensori del fontanile del Conzacolo. Una decisione che segna una significativa vittoria per l’ambiente e per chi si è battuto con passione per tutelarlo” così si legge nel comunicato di Legambiente.