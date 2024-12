Ilrestodelcarlino.it - Cittadella sfida Ravenna in emergenza mediana nella 15^ giornata di Serie D

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Esame tutto in salita oggi (14,30) per la15^diD. I biancazzurri sono di scena sul campo di unterzo che però ha vinto 9 delle ultime 10 gare. La truppa di Salmi deve fare i conti con la grandeindove mancano Marchetti squalificato, Mandelli e Osuji, qualche chance per Bertani e Caesar Tesa, out Formato squalificato, Mondaini e Fontana. Nelout Nappello e Di Martino. In foto: l’ex Guidone. Programma. La 15^(14,30): Lentigione-Fiorenzuola, Sasso M.-Zenith, Imolese-San Marino, Sammaurese-Progresso,, Piacenza-Riccione, Tuttocuoio-Tau, Prato-Corticella, Pistoiese-Forlì. Clas. Tau 32, Forlì 30,e Lentigione 29, Imolese e Pistoiese 25, Tuttocuoio 20, Sasso M. 19,18, Riccione 17, Corticella 16, Prato 15, Piacenza e Progresso 14, Fiorenzuola e San Marino 12, Zenith 11, Sammaurese 8.