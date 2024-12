Metropolitanmagazine.it - Chi è Carlo di Francesco, produttore musicale e marito di Fiorella Mannoia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

diè ildi, dopo quasi quindici anni di fidanzamento, sono diventatie moglie. Le nozze, con rito civile, si sono celebrate nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021. Quella tra la cantante e il, ex professore di canto nella scuola di Amici, è una delle storie d’amore più seguite nel mondo della musica. Tra loro ci sono 26 anni di differenza, ma ciò nonostante il loro rapporto è solido e duraturo. Fino ad ora,non aveva mai pensato al matrimonio come una priorità, ma adesso la cantante si è decisa a compiere il grande passo.diin passato è stato un professore di canto nella scuola di Amici, nella tredicesima edizione del talent di Maria De Filippi. Ma prima ancora del suo ruolo in tv,diè un polistrumentista di grande successo, specializzato nelle percussioni.