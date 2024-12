Oasport.it - Calcio femminile, Juventus a segno contro la Lazio. Pari nel derby della Madonnina del 12° turno

Andato in archivio il 12°del campionato didi Serie A 2024-2025. Due i match in programma quest’oggi che hanno definito il quadrosituazione, dopo quanto accaduto venerdì e sabato sui rettangoli verdi italici.C’era attesa su quanto avrebbe fatto lala, con la Vecchia Signora che voleva confermarsi leader in questo percorso. Una partita difficile per le ragazze di Max Canzi, costrette a terminare 0-0 nella prima frazione di gioco.Nella ripresa, sembrava tutto mettersi per il meglio grazie alle realizzazioni di Sofia Cantore al 48? e di Cristiana Girelli al 58?. Le ospiti, però, hanno saputo reagire e riequilibrare inaspettatamente il tutto coi golcinese Lina Yang al 71? e di Noemi Visentin al 76?. Al 90? è stata Barbara Bonansea a regalare i tre punti alla Vecchia Signora.