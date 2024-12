Ilfattoquotidiano.it - Uomo accoltellato e ucciso dall’ex compagna a Nettuno (Roma), la donna si è costituita ai carabinieri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unadi 34 anni è stata arrestata daidopo essere presentata per costituirsi in relazione all’omicidio avvenuto ieri sera a).A perdere la vita, dopo una discussione, un 44enne. L’è stato trovato senza vita daidi Anzio e dai soccorritori del 118. Per l’non c’è stato nulla da fare e i medici ne hanno constatato il decesso.I militari dell’Arma erano giunti sul posto dopo una segnalazione al 112 da parte dei vicini, allarmati per le urla che provenivano dall’abitazione in via Bachelet. Quando sono arrivati hanno trovato il cadavere dell’in una pozza di sangue, nell’ingresso del palazzo. I due, secondo una prima ricostruzione, si erano separati e alla base dei frequenti litigi vi era l’affidamento della figlia.L'articolo), lasi èaiproviene da Il Fatto Quotidiano.