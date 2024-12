Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto nel pozzo a Toano. “La moglie Marta è colpevole. Scrisse: ‘Con voi abbiamo finito’”

Reggio Emilia, 7 dicembre 2024 – “Mio fratello Giuseppe non decideva nulla, lo facevano gli altri tre. Ma io colpevolizzo di più, perché era in casa con lui”. Floriana, una delle sorelle dello scomparso Giuseppe Pedrazzini, punta il dito soprattutto controGhilardini, la vedova del 77ennel’11 maggio 2022 neldella sua casa a Cerrè Marabino (). La donna, 65 anni, a piede libero, è a processo con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Francesca Piergallini e i membri popolari. Lei, difesa dall’avvocato Rita Gilioli, deve rispondere in concorso con la figlia Silvia Pedrazzini e il genero Riccardo Guida di diverse accuse. Maltrattamenti aggravati dall’aver causato la morte dell’anziano e inflitti davanti al nipote minorenne per quasi tre mesi, dal 18 dicembre 2021 sino al decesso avvenuto il 5 marzo 2022 in casa.