Romadailynews.it - Roma, tenta di lanciare un bastone sulle auto: 22enne denunciato

Leggi su Romadailynews.it

Fermato dalla Polizia Locale nei pressi del campo nomadi di via Salviati, il giovane si è scagliato contro gli agenti.Ieri sera, nei pressi del campo nomadi di via Salviati a, un giovane di 22 anni è stato fermato dalla Polizia Locale diCapitale mentreva diuncontro lein transito. La pattuglia, impegnata nei consueti controlli nell’area, è intervenuta per bloccare l’uomo che, a quel punto, si è scagliato contro gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU).Nonostante itivi del giovane di colpire i poliziotti, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo. Ilè stato successivamente. L’intervento ha evitato possibili danni o ferimenti, mettendo in sicurezza l’area.