Rally della Fettunta: due giorni di sport e spettacolo tra le strade del Chianti

Ledelancora una volta suggestiva cornice per due giornate di. Oggi e domani vi si corre la 45a edizione del "" organizzato dalla Valdelsa Corse in collaborazione con Scuderia Motor team e il sostegno di Aci Firenze, dei Comuni di Barberino Tavarnelle e San Casciano Val di Pesa, oltre a quello di tanti sponsor. Al via 67 equipaggi (53 vetture nelle moderne e 14 nel XVIIstorico) e ben cinque piloti che sono stati già vincitoricorsa: il sancascianese Alessandro La Ferla, con Giacomo Matteuzzi, che cerca il bis dopo il successo dello scorso anno; il reggiano Luciano D’Arcio, già a segno nel 2016, 2017 e 2019; il veneto Mattia Targon (2022); i montecatinesi Paolo Moricci e Paolo Garavaldi (2012); e il grossetano Francesco Paolini (2018).