Ilgiorno.it - Questionario socio-demografico al Carmine: al via la ricerca sul popolo della notte

Leggi su Ilgiorno.it

Unper tracciare la fotografia-demografica del. Prenderà il via lunedì 9 dicembre la somministrazione di un, anonimo e su base volontaria, a tutte le persone che frequentano ilnelle ore serali. L’azione dirientra nel progetto sperimentale, che ha mosso i primi passi nel 2023 con la campagna di comunicazione “, un quartiere da condiVivere“, per gestione, prevenzione e contrasto dei comportamenti impropri legati alla movida. La sperimentazione ha già coinvolto gli esercenti e i residenti, mentre ora toccherà agli avventori del quartiere che saranno invitati a partecipare attivamente al progetto per la prevenzione e il contrasto degli episodi di disturboquiete notturna. Realizzato dal centro studi Socialis con cooperativa Il Calabrone e Comune di Brescia, ilsarà scaricabile attraverso un Qr Code apposto su tutti i materiali di comunicazione distribuiti nel quartiere e affissi nei locali da lunedì 9 a sabato 21 dicembre.