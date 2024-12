Iodonna.it - Qualunque saranno gli eventi a cui parteciperete da qui a Natale, il look della principessa non potrà che esservi di ispirazione

Leggi su Iodonna.it

Chissà cosa avrà provato Kate Middleton nell’entrare nell’abbazia di Westminster per il tradizionale concerto natalizio Together at Christmas. Un anno fa, ladel Galles presiedeva lo stesso evento, una delle ultime uscite pubbliche primascopertamalattia. Oggi, la futura regina è sulla viaguarigione ed è apparsa radiosa, con unfestivo impeccabile. La sua presenza ha reso l’evento ancora più speciale, unendo la famiglia reale e i 1600 ospiti per celebrare i veri valori del: solidarietà, empatia e sostegno reciproco. Kate Middleton: i royalpiù belli guarda le foto Kate Middleton, il cappotto rosso che fa subitoKate ha scelto di indossare un cappotto rosso Alexander McQueen, un modello doppiopetto dal taglio sartoriale che ha subito evocato l’atmosfera natalizia.