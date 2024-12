Prima della Scala ‘La forza del destino’ apre la stagione 2024

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Gli addetti ai lavori non la nominano mai. Guai a farlo. Se proprio devono preferiscono ricorrere a giochi di parole, metafore o allusioni. Il motivo? ‘Ladel, ventiquattresima opera di Giuseppe Verdi, pare porti sfortuna. Una superstizione che da sempre viene associata all’opera che aprirà il 7 dicembre la/2025 del Teatro allae che, seppure resti tale, ossia una semplice superstizione, non manca di suscitare scongiuri. A dispetto del successo dell’opera, grazie al quale essa è diventata una costante del repertorio verdiano, ‘Ladelviene considera foriera di sventura per via di alcune coincidenze avverse che hanno caratterizzato le esecuzioni o i fattivita delle persone coinvolte nella creazione o nella rappresentazione dell’opera.