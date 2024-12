Thesocialpost.it - Pavia, cammina a piedi lungo una rampa della tangenziale: 40enne investito e ucciso da un’auto

Leggi su Thesocialpost.it

Misterioso incidente di mattina presto in, dove un pedoneha perso la vita poche ore dopo in ospedale. Erano le 5:30 quando il quarantenne si trovava asulladi collegamento tra laOvest e la Nord, un punto noto per il frequente verificarsi di incidenti, ma quasi sempre tra veicoli. Questa volta, invece, una macchina ha travolto una persona ain un tratto stradale interdetto a pedoni e ciclisti.Secondo una prima ricostruzione, una Citroen C3 guidata da una ventinovenne si stava immettendo sullaNord quando, all’improvviso, è comparso il pedone. Al buio, sorpresa dalla presenza dell’uomo – che forse non si è accorto dell’arrivo del veicolo – la giovane non ha avuto il tempo di frenare. L’impatto è stato violento: il quarantenne è finito sul cofano, ha infranto il parabrezza ed è stato scaraventato a metri di distanza.