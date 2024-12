.com - Musei in Musica 2024 a Roma con Ariete e l’Orchestra La Notte della Taranta

Il programma completo diin, la manifestazione che prevede l’apertura deiquesta sera, con oltre 150 artisti coinvoltiQuattordicesima edizione in arrivo perin, la storica manifestazione dell’autunnono che torna sabato 7 dicembre con la consueta apertura straordinaria dalle 20.00 alle 2.00 del mattino di domenica deiCivici diCapitale e di numerosi altri spazi espositivi e culturalicittà.n appuntamento imperdibile che, come da tradizione, consentirà a cittadini e turisti di scoprire, al costo simbolico di 1 euro o gratuitamente (dove espressamente indicato), le numerose bellezze del patrimonio artistico cittadino, accompagnati dalle note dei tanti eventili e spettacoli dal vivo in programma durante l’intera serata.inè un’iniziativa promossa daCapitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata da Zètema Progetto Cultura.