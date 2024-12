Oasport.it - Monobob, Laura Nolte rimonta e vince la tappa di Altenberg davanti a Buckwitz e Grecu

con una bellasi è aggiudicata ladi(Germania) valevole per la Coppa del Mondo difemminile 2024-2025. Sul budello teutonico, sotto una fitta nevicata, la padrona di casa ha centrato una seconda manche di alto livello, risalendo la china e sfruttando i non pochi errori delle rivali.(59.56 e 1:00.38) ha chiuso con il tempo complessivo di 1:59.94 con appena 2 centesimi di vantaggio sulla connazionale Lisa(59.59 e 1:00.37) mentre completa il podio a 48 la romena Andreea(59.60 e 1:00.82). Quarta posizione a 58 centesimi per l’ennesima tedesca, Kim Kalicki (1:00.06 e 1.00.46), quinta per l’australiana Breeana Walker (59.47 e 1:01.13) a 66 dopo aver chiuso al comando la prima metà di gara.Sesta la svizzera Debora Annen (59.